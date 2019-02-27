11 лучших средств от бронхита

Обновлено: 15.03.2019 12:20:23

Эксперт: Борис Каганович

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Как показывает клиническая практика, случаи первичного острого бронхита у взрослых достаточно редки. Обычно речь идёт о хроническом состоянии, которое современная медицина именуют не хроническим бронхитом, а хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Это целая группа болезней, при которых нарушается вентиляция лёгких. Кроме «бывшего» бронхита, в эту группу также входит, например, эмфизема. У взрослых причиной обострения обструктивной болезни чаще всего является переохлаждение, курение, и другие. По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), несколько десятков миллионов пациентов во всём мире имеют диагноз хронической обструктивной болезни лёгких, ХОБЛ находятся на третьем месте в мире по смертности после сердечно-сосудистой патологии и онкологических заболеваний.

О симптомах

Типичные симптомы обострения бронхита (мы будем по старинке называть состояние измененной реактивности бронхов с преобладанием воспаления бронхитом, для большего удобства). Наиболее часто возникают такие жалобы, как сухой кашель, к которому вскоре присоединяется мокрота. В случае длительного сухого кашля он становится надсадным и мучительным, возникает ощущение царапания за грудиной. Затем в легких возникают хрипы, которые иногда можно услышать на расстоянии. Обычно такие симптомы возникают без общей признаков общей интоксикации, на фоне нормального самочувствия. В том случае, если присоединяется бактериальная флора, общее самочувствие ухудшается, появляется слабость, озноб, повышается температура, обычно до субфебрильных значений. В анализе крови возникает лейкоцитоз, а в тяжёлых случаях - сдвиг лейкоцитарной формулы влево.

В рейтинг препаратов вошли средства патогенетического лечения, то есть направленные на обратное развитие патологического процесса. В случае, когда самочувствие пациента нормальное и нет слизисто-гнойной мокроты, то основными способами лечения будет, обильное витаминное питье, щелочная минеральная вода, нормализация функции бронхиального дерева, и борьба с воспалением. Антибактериальные препараты не показаны, но зато могут применяться иммуномодуляторы и по показаниям - противовирусные средства, особенно в том случае, если эпидемиологическая ситуация и симптомы располагают к диагнозу грипп. Рассмотрим наиболее эффективные и популярные препараты для лечения бронхита, как острого, так и при обострении хронического процесса, в том числе и при явлениях развившейся бронхиальной обструкции.

Лучшие средства от бронхита

Лучшие отхаркивающие и муколитики

Одним из самых важных этапов лечения воспалительного поражения бронхов является предупреждение сгущения бронхиального секрета, его разжижение и выведение из бронхов. В том случае, если это не делать, белок, находящийся в составе слизи, начинает задерживаться в бронхах, а затем становится питательной средой для патогенных микроорганизмов. Поэтому восстановление дренажной функции является очень важным.

Карбоцистеин (Флютидек, Флуифорт, Либексин Муко)

Рейтинг: 4.9

Флюдитек - это средство, которое прекрасно подходит для лечения малопродуктивного кашля. Действующим веществом является карбоцистеин, который способен активировать особый фермент - сиаловую трансферазу. Его выделяют особые бокаловидные клетки слизистой бронхов. В результате воздействия карбоцистеина нормализуется баланс между кислой и нейтральной частью секрета бронхов, уменьшается вязкость слизи, снижается ее эластичность, повышается текучесть и улучшается её отхождение. Очень важно, что именно карбоцистеин улучшает секрецию иммуноглобулина А, который защищает поверхность слизистой от вирусной и бактериальной агрессии. Показан Флютидек в комплексной терапии любого бронхита, как острого, так и хронического. Подходит средство для лечения бронхоэктатической болезни, бронхиальной астмы, а также любого состояния, при которых образуется трудноотделяемая слизь или секрет. Это синусит, ринит и похожие воспалительные заболевания ЛОР - органов.

Применяется препарат в виде сиропа. Взрослым Флютидек назначается по 15 мл 3 раза в день, между приемами пищи или за час до еды. Курс лечения - 10 дней. Выпускает Флюдитек в виде сиропа французская компания - «Лаборатория Инотерра», а один флакон объемом 125 мл, которого хватит на 3 дня приема, стоит около 380 рублей. Поэтому стоимость десятидневного курса будет составлять примерно 1140 рублей.

Достоинства и недостатки

Достоинством является форма выпуска в виде сиропа, которая быстро проникает в кровь, и оттуда начинает работать с сиаловой трансферазой. Препарат отличается от своих предшественников активацией иммуноглобулинов, и в этом смысле он превосходит по эффективности АЦЦ и муколитики, содержащие ацетилцистеин. Но стоимость его является довольно высокой по сравнению с аналогами. Флютидек должен назначаться врачом, поскольку он противопоказан при обострении язвенной болезни желудка, хронического гломерулонефрита, запрещен к приему беременным и детям в возрасте до двух лет. В том случае, если препарат вызывает побочный эффект, то это чаще всего тошнота, метеоризм, а в единичных случаях - аллергические реакции.

Грудной сбор № 4

Рейтинг: 4.8

Этот сбор обладает выраженным противовоспалительным действием, но лишён побочных эффектов синтетических лекарственных препаратов. Он так и называется: «Сбор грудной № 4 противовоспалительный». Выпускается он отечественными компаниями «Фитофарм», и «Красногорсклексредства». В виде фильтр-пакетиков фиточая, он выпускается компанией «Фармгрупп».

В его состав входит отборное лекарственное сырье: это ромашка, багульник, солодка, мята, фиалка, и ноготки. Одна упаковка из 20 фильтр-пакетов стоит, в среднем 65 рублей, что совсем недорого. Цветы ромашки, побеги багульника, листья мяты и другие активные ингредиенты в совокупности вызывают бронхолитический, противовоспалительный, отхаркивающий, и общетонизирующий эффект благодаря фитополисахаридам и биофлавоноидам. Эфирное масло багульника, содержащиеся в траве фиалки кверцетин и сапонины укрепляют иммунитет.

Показания к применению Грудного сбора - острый бронхит, хронический бронхит, другие компоненты синдрома хронических обструктивных болезней легких, такие как бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, и другие состояния, сопровождающиеся малопродуктивным кашлем. Для эффективного применения фильтр-пакет нужно залить одним стаканом кипятка, настоять 15 минут, и принимать как обычный чай, только после еды. Принимать необходимо по одному стакану 3 раза в день взрослому пациенту на протяжении двух или трёх недель. Таким образом, одной упаковки, в среднем хватит, на одну неделю приёма. Цена этого популярного фиточая невысокая, и трехнедельный курс будет стоить в среднем 180 рублей.

Достоинства и недостатки

Грудной сбор - это поистине народное, малобюджетное, мягко действующее и эффективное средство. К нему редко возникают симптомы индивидуальной непереносимости, или аллергические реакции. Из официальных противопоказаний в инструкции указана только лишь гиперчувствительность. Большим любителям растительных чаёв этот сбор может показаться действительно вкусным: у него чуть сладковатый вкус за счёт присутствия солодки. С другой стороны, пациентам, которые ценят свое время, не всегда удобно трижды в день готовить кипяток, особенно в условиях дефицита рабочего времени на производстве.

Лазолван раствор (амброксол)

Рейтинг: 4.7

Лазолван, или амброксол, хорошо известен пульмонологам. Он производится в таблетках, в растворе для приема внутрь и проведения ингаляций, а также в сиропе. Амброксол относится к группе отхаркивающих и муколитических средств, и действует он на этапе синтеза лёгочного сурфактанта. Это особое жироподобное вещество, которое препятствует слипанию терминальных отделов респираторных путей, заканчивающихся воздушными пузырьками, или альвеолами, в которых происходит газообмен. Амброксол улучшает активность реснитчатого эпителия, и в результате бронхиальная слизь начинает быстрее двигаться, мокрота отходит лучше, и кашель облегчается. На фоне приёма Лазолвана пациенты быстрее «уходят» от приема антибактериальных препаратов, и у них уменьшается количество обострений хронического бронхита.

Кроме этих заболеваний, средство показано в комплексной терапии для лечения пневмонии, бронхиальной астмы и при бронхоэктатической болезни. Препарат применяется внутрь, взрослым - по 4 мл 3 раза в сутки. Это количество эквивалентно 100 каплям. Но гораздо эффективнее применять Лазолван ингаляционно, если имеются в виду современные «холодные», а не паровые, ультразвуковые ингаляторы. Необходимое количество препарата смешивается с равным объемом изотонического раствора хлорида натрия, и проводится, 2 - 3 ингаляции сутки. Обычный объем смеси - 2 мл, то есть 1 мл Лазолвана на 1 мл физиологического раствора. При проведении ингаляции следует дышать в обычном режиме, не провоцируя глубокий вдох. Обычно достаточно одного-двух дней, чтобы почувствовать значительное облегчение, повышение продуктивности кашля и улучшение отхождения мокроты.

Выпускает этот замечательный препарат немецкая компания «Берингер Ингельхайм», а стоимость одного флакона раствора объемом 100 мл составляет 365 рублей. Естественно, гораздо выгоднее применять его как средство для ингаляции, тогда расход вдвое меньше, и при этом средство непосредственно доставляется в дыхательные пути, не проходя через печень.

Достоинства и недостатки

Нужно учитывать, что, несмотря на всю свою эффективность, препарат способен проникать через плацентарный барьер, и хотя большой клинический опыт не показал его вредное влияние на плод после 28 недели беременности, его нельзя применять в первом триместре. На ранних сроках лучше вообще отказаться от любых лекарств. Лазолван может вызывать такие побочные эффекты, как тошноту, диарею, может появиться кожная сыпь, или крапивница. Довольно часто, вплоть до 10% всех случаев, пациенты отмечают нарушение вкусовых ощущений. Но при своевременном ингаляционном назначении Лазолвана пациенты меньше нуждаются в назначении антибиотиков.

Эвкабал

Рейтинг: 4.7

Эвкабал - это комплексное, мягко действующее растительное отхаркивающее средство. Она выпускается в форме сиропа, и содержит жидкий экстракт подорожника, тимьяна, и применяется внутрь, после еды, в неразбавленном виде. Из показаний, кроме острого и хронического бронхита, следует упомянуть острый трахеит, ларинготрахеит, парагрипп, а также иные вирусные и бактериальные инфекции верхних дыхательных путей. Применяется Эвкабал также для улучшения отхождения мокроты у пожилых пациентов, с явлениями хронической сердечной недостаточности. Применяется он у взрослых по одной-две столовых ложки от 3 до 5 раз в день. Средняя длительность приема составляет 2 недели. Выпускает Эвкабал немецкая компания «Эспарма», а средняя стоимость одного флакона объемом 100 мл составляет 250 рублей. Это значит, что при среднем объеме столовой ложкой в 15 мл, за один день можно принять от 45 до 70 мл, и при самом экономном расходовании одного флакона хватит на два дня. Соответственно, стоимость курса длительностью 2 недели будет равна цене 7 флаконов, или 1750 рублей.

Достоинства и недостатки

Достоинством Эвкабала можно считать оптимально подобранные растительные компоненты, которые мягко, но при этом активно улучшают отхождение мокроты. Однако при этом сироп представляет спиртовый раствор, и поэтому препарат нежелательно давать детям, а также пациентам с различными заболеваниями печени и почек, работающими с подвижными и опасными механизмами, водителем, лицам с алкогольной и наркотической зависимостью. Относительным минусом средства является его неудобная форма выпуска (в течение двух дней расходуется полностью флакон), а также достаточно высокая цена.

Преноксдиазин (Либексин)

Рейтинг: 4.7

Наконец, в борьбе с кашлем иногда нужно не стимулировать отхождение мокроты, а подавить кашель, который является мучительным, сухим, раздражающим и изнуряющим пациента. Такой кашель может встречаться при некоторых вариантах хронического бронхита, но назначать такие лекарства должен только врач. Ведь если сделать неправильный выбор, то в глубине бронхов будет скапливаться мокрота, и если ее своевременно не отводить, она инфицируется, что вызывает быстрое присоединение вторичной инфекции, со значительным ухудшением самочувствия.

Но в первые 2-3 дня при гриппе, когда кашель абсолютно бесплодный, и изнуряет пациента, можно применять такой препарат, как Либексин. Действующим веществом является преноксдиазин, его задача - блокировать работу рецепторов растяжения стенок бронхов. Вследствие этого понижается уровень кашлевого рефлекса, препарат оказывает действие, подобное местному анестетику на слизистую оболочку. Назначается Либексин обычно по одной таблетке три раза в день, желательно принимать его короткими курсами, и только по назначению врача.

Препарат этот применяется нечасто, стоимость его в среднем, составляет 450 рублей. за одну упаковку из 20 таблеток по 100 мг. Выпускает его венгерская компания «Хиноин».

Достоинства и недостатки

Важно, что Либексин не угнетает дыхательный центр, как препараты, содержащие кодеин, и он не вызывает ни лекарственной зависимости, ни привыкания. Этот препарат является незаменимым в том случае, если необходимо провести какое-либо исследование, например, бронхоскопию у пациентов с хроническим бронхитом. В результате подавления кашлевого рефлекса врач сможет спокойно и уверенно провести исследование. Но этот препарат категорически запрещен к применению у беременных и кормящих женщин, и может вызвать лёгкий седативный эффект, кожную сыпь или сухость во рту. Само собой разумеется, что его не применяют вместе с отхаркивающими препаратами, а также средствами, разжижающими мокроту. Наконец, не следует путать Либексин и Либексин муко, который является карбоцистеином и оказывает противоположное действие.

Если применять Либексин в высокой дозировке, то это может вызвать такой побочный эффект, как замедление скорости реакции, поэтому употреблять препарат и водить автомобиль совместно не рекомендуется.

Лучшие бронхорасширяющие средства

Иногда проявления острого и хронического бронхита протекают с признаками бронхиальной обструкции, и в таком случае нужно добавлять к схеме лечения бронхолитики, или бронхорасширяющие препараты. Бронхиальная обструкция, или спазм бронхов, довольно часто протекает при остром бронхите у детей, и проявляется приступами кашля, которые изнуряют пациента, а на высоте приступа возможно выделение светлой и прозрачной, слизистой мокроты. Возникает экспираторная одышка, когда затруднен выдох. В таких случаях и показано применение бронхолитиков. Если речь вести о быстродействующих средствах, которые применяются нечасто, а эпизодически - чаще всего это сальбутамол. Он относится к средствам короткого действия, и способен хорошо расслаблять гладкую мускулатуру бронхов уже через короткое время (5 минут).

Сальбутамол (Вентолин)

Рейтинг: 4.9

Действие сальбутамола основано на расслаблении гладкой мускулатуры бронхов, он применяется в ингаляциях и в таблетках пролонгированного действия. Максимальная быстрота действия сальбутамола позволяет его использовать для неотложной помощи, облегчение возникает уже через 5 минут, максимум через час. Длительность эффекта - 4-5 часов.

Показан он для купирования бронхиальной обструкции на фоне обострения хронического бронхита, при бронхиальной астме, эмфиземе. Наиболее эффективный способ введения сальбутамола – ингаляционный. Пользоваться ингалятором нужно уметь, и сперва желательно это делать под наблюдением медицинского персонала. Правильное пользование - это встряхивание баллончика, и одновременное нажатие на кнопку распылителя и глубокий интенсивный вдох. После проникновения сальбутамола в легкие необходимо задержать дыхание на 10 секунд. Очень важна правильная синхронизация распыления и глубокого вдоха, для этого необходима тренировка.

Выпускает Сальбутамол несколько фармацевтических компаний, и средняя стоимость аэрозольного баллона, рассчитанного на 200 доз (100 мг на дозу), составляет 125 рублей. При правильном применении этого препарата хватит надолго. Его можно брать с собой как средство неотложной помощи при бронхоспазме у лиц с хроническим бронхитом и поливалентной аллергией, когда бронхоспазм может развиться на цветение трав, при явлениях поллиноза.

Достоинства и недостатки

Применять препарат желательно как можно реже, поскольку при частом использовании развивается так называемый синдром «рикошета». Так, при бронхиальной астме это означает, то каждый последующий приступ удушья становятся интенсивнее. Кроме этого, риск развития подобных осложнений будет высоким при резкой отмене сальбутамола, который применялся длительно. Также нужно знать, что для систематического применения существуют не короткодействующие, а долгодействующие препараты. Поэтому сальбутамол - это средство «разового эффекта», тогда это будет наилучшим выбором. Если использовать его более 4 раз в сутки, то может развиться такой побочный эффект, как тремор, особенно у пациентов пожилого возраста, или тахикардия.

Аскорил

Рейтинг: 4.8

В некоторых случаях показан мягко действующий комплексный препарат, который сочетает в себе отхаркивающее и бронхолитическое действие. Его компонентами, кроме сальбутамола, являются гвайфенезин и бромгексин. Сальбутамола сульфата в каждой таблетке Аскорила - 2 мг, а бромгексина и гвайфенезина, соответственно, 8 и 100 мг. Бромгексин оказывает отхаркивающее и муколитическое действие, гвайфенезин уменьшает вязкость мокроты, облегчает ее выведение, улучшает дренажную функцию бронхиального дерева и повышает продуктивность кашля.

Сальбутамол, как агонист бета-2 бронхиальных адренорецепторов, устраняет спазм бронхов и уменьшает воздушное сопротивление дыхательных путей. Назначается Аскорил в составе комплексной терапии, при обструктивных формах хронического бронхита, а также при более тяжелых заболеваниях, таких как эмфизема, астма, некоторые формы туберкулеза легкого, а также коклюш, когда основным клиническим признаком является тяжелый приступ удушья.

Применять препарат взрослым надо по одной таблетке три раза в сутки, длительность курса устанавливается врачу. Выпускает это средство компания «Гленмарк» из Индии, а средняя стоимость одной упаковки из 20 таблеток, рассчитанных примерно на неделю применения, составляет 310 рублей.

Достоинства и недостатки

Гвайфенезин, и сальбутамол - это вещества, которые обладают, несмотря на совместную высокую активность, некоторыми противопоказаниями. Это заболевания сердца, сопровождающиеся тахикардией, повышенная активность щитовидной железы, глаукома, артериальная гипертония, а также язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. Средства противопоказано беременным и кормящим женщинам, а также детям до 6 лет. Нельзя назначать Аскорил пациентам с декомпенсацией сахарного диабета. Вместе с Аскорилом нельзя употреблять щелочное питье, которое обычно рекомендуется для отхождения мокроты. Но в том случае, если Аскорил назначается по показаниям и коротким курсом, то он способен значительно улучшить дренажную функцию бронхов, профилактировать бронхоспазм.

Атровент (ипратропия бромид)

Рейтинг: 4.7

В заключение рейтинга бронхолитиков рассмотрим популярный препарат Атровент, который расширяет бронхи за счёт антихолинергического эффекта. Он снижает влияние блуждающего нерва, вызывает блокаду холинергических рецепторов в бронхах, тем самым подавляет рефлекс на их сужение. Препарат вводится ингаляционно, и действует местно. Это средство хорошо подходит пациентам, которые амбулаторно лечат обострение хронического бронхита, у которых после нахождения в накуренном помещении, на холодном воздухе, возникает рефлекторный бронхиальный спазм и удушье.

Показан Атровент у пациентов с длительным стажем хронического бронхита, других формах обструктивной болезни легких, которые сопровождаются регулярным чувством удушья или затрудненного выдоха, мучительными приступами кашля и другими проявлениями бронхиальной обструкции. Применяется Атровент как в виде раствора для ингаляций, так и в виде аэрозоля. Раствор для ингаляций применяется взрослым 3 раза в день по 40 капель через небулайзер, вначале разводят его физиологическим раствором до объема 3 мл. Выпускает Атровент немецкая компания «Берингер ингельхайм», а упаковка раствора в 20 мл стоит около 240 рублей.

Достоинства и недостатки

Атровент хорошо переносится. Он практически не всасывается в кровь, и такие обычные антихолинергические эффекты, как частое сердцебиение, расширение зрачков, задержка мочи - практически никогда не встречаются. В редких случаях возможно развитие аллергической реакции, но наиболее часто бывает сухость во рту и появление головной боли. Препарат противопоказан только в том случае, если у пациентов есть индивидуальная гиперчувствительность к атропину. Атровент не применяется у беременных, особенно в первом триместре и у детей до 6 лет. В случае 2-3 триместра, а также при лактации, необходима консультация специалиста: эффект от применения Атровента должен быть выше, чем возможный риск для плода или ребенка. Но среди бронходилатирующий препаратов Атровент применяется широко, эффект от его приёма длится до 6 часов, и он вызывает системных побочных эффектов.

Лучшие средства для борьбы с воспалением

Одним из самых важных патогенетических этапов лечения острого и хронического бронхита является ликвидация воспалительного компонента. Ведь бронхит - это, прежде всего, воспалительная реакция мелких бронхов, вследствие которой нарушается секреция и транспорт бронхиальной слизи. Воспаление, несмотря на то, что оно является защитным механизмом, в ряде случаев способствует возникновению вышеописанного синдрома бронхиальной обструкции.

В данном случае продолжающийся отёк, и изменение свойств слизи вызывают бронхоспазм и застойные явления. Для купирования воспалительного процесса широко применяются различные препараты, которые относятся к группам НПВС, начиная с ацетилсалициловой кислоты. Наиболее частыми показаниями при остром и хроническом бронхите для купирования воспалительного синдрома является возникновение общего недомогания, появление признаков интоксикации и подъём температуры. Рассмотрим наиболее часто применяемые эффективные средства при бронхитах из группы противовоспалительных препаратов.

Эреспал (фенспирид)

Рейтинг: 4.9

Эреспал, или фенспирид, является особым противовоспалительным средством из группы антигистаминных. Он производит антибронхоконстрикторный эффект, препятствуя сужению мелких бронхиальных элементов. Средство выпускается в виде таблеток или в виде сиропа: это коричневато-желтая прозрачная жидкость. Препарат уменьшает спазм гладкой мускулатуры бронхов, препятствует возникновению отёка и уменьшает симптомы экссудации и воспаления.

Эреспал широко назначается не только при различных формах острого и хронического бронхита, но и при заболеваниях верхних дыхательных путей, при трахеите и ларингите, при различных формах бронхиальной астмы, при осиплости голоса и першении в горле, и других неприятных респираторных симптомах. Показан Эреспал также во всех тех случаях, когда назначается антибактериальная терапия для лечения инфекций дыхательных путей. Применять его для взрослых необходимо от 3 до 5 столовых ложек в сутки перед едой – значительное количество. Длительность курса определяется лечащим врачом. Выпускает Эреспал отечественная компания Фармстандарт, а средняя стоимость сиропа во флаконе объемом 250 мл составляет 450 рублей.

Достоинства и недостатки

Эреспал - препарат, который относится к антигистаминным, поэтому не рекомендуется сочетать его с лекарствами этого же класса, алкоголем и седативными средствами. Не применяется он у детей до двух лет, и при повышенной чувствительности к фенспириду. У беременных и кормящих матерей Эреспал также не рекомендуется, но только лишь в связи с отсутствием необходимых исследований. Довольно часто на фоне приема Эреспала, (то есть от 1% до 10% случаев) могут развиться различные желудочно-кишечные расстройства, жидкий стул. Но в целом это средство действует эффективно при различных воспалительных изменениях бронхиального дерева, и в случае своевременного назначения Эреспала иногда отпадает необходимость применения антибактериальной терапии.

Колдрекс ХотРем

Рейтинг: 4.8

Этот порошок с витамином C, растворяется в горячей воде и применяется чаще всего при остром бронхите, или при выраженных общих проявлениях, при лихорадке, интоксикации при обострении хронического бронхита. Средство содержит парацетамол как главный и безопасный препарат из группы НПВС, фенилэфрин и аскорбиновую кислоту.

Колдрекс при регулярном применении производит обезболивающий, жаропонижающий и противоотечный эффект. Показан он, кроме острого и хронического бронхита, при различных формах лихорадки, при остром тонзиллите, при фарингите, при различных формах синуситов Парацетамол оказывает жаропонижающее действие, и обезболивает, а фенилэфрин возбуждает альфа-рецепторы, что уменьшает как отек слизистой носа, так и других отделов верхних дыхательных путей. Выпускает Колдрекс Хотрем английская компания «Glaxosmithkline», а порошок в пакетиках номером 10 можно приобрести по цене 309 рублей.

Достоинства и недостатки

Плюсом Колдрекса будет его быстрый эффект, и способность уменьшать жар, симптомы интоксикации, нормализовать самочувствие. Однако следует помнить, что самостоятельно он бронхит вылечить не сможет, поскольку не обладает ни противомикробным, не противовирусным действием. Но если применять его вместе с муколитиками, отхаркивающими препаратами, и сочетать с обильным витаминным питьем, то при быстром начале лечения, можно иногда избавиться без лечения антибиотиками. Нужно помнить, что этот препарат нельзя применять при тяжёлых расстройствах печени и почек, а если превысить дозу свыше 4 раз в сутки, то в результате может повыситься артериальное давление, возникнуть тошнота, диарея, сердцебиение или бессонница.

Парацетамол (Эффералган, шипучие таблетки)

Рейтинг: 4.7

Эффералган - это «в чистом виде» парацетамол, и применять его нужно при бронхите в том и только в том случае, если существуют выраженные симптомы интоксикации. Это недомогание, лихорадка, или повышение температуры, появление неприятных симптомов вирусной инфекции, например боль при движении глазными яблоками, боль кожи при расчесывании волос, и другие похожие признаки. Применяется он при ознобе, при ломоте в мышцах. Одним из наиболее эффективных видов парацетамола является Эффералган в шипучих таблетках. Они быстро всасываются. Парацетамол блокирует циклооксигеназу, в результате он снимает жар и обезболивает. Ярко выраженного противовоспалительного эффекта у парацетамола нет. Поэтому в том случае, если при бронхите нет никакой боли и нет температуры, то применять его не следует. Обычно назначается он по одной-две шипучих таблетки 3 раза в сутки, но не более 8 таблеток. Шипучие таблетки глотать запрещается, обязательно нужно растворить в стакане теплой воды. Выпускается Эффералган производителем «Upsa», и 16 шипучих таблеток дозировкой по 500 мг стоит недорого: всего лишь 155 рублей.

Достоинства и недостатки

Важно помнить, что Эффералган, так как и другие средства из группы противовоспалительных препаратов, не лечат бронхит. Они не воздействуют не на микробов, ни на секрецию связи, ни на улучшение отхаркивания. Их задача - снимать такие симптомы, как чувство жара и боль. Обычно средство переносится очень хорошо, и только изредка могут возникать побочные эффекты, только при передозировке. Чаще всего возникают тошнота, рвота, боль в животе, бледность. Во избежание передозировки желательно не превышать максимальную суточную дозу в 8 таблеток, и ни в коем случае не применять Эффералган и другие разновидности парацетамола дольше 3 дней в качестве жаропонижающего средства. Однако, парацетамол при явлениях банальной простуды с лихорадкой, головной болью и мышечной ломотой весьма эффективен, и поэтому он должен находиться в любой домашней аптечке.

В заключение следует сказать, что в лечении острого и хронического бронхита применяются также противовирусные и антимикробные средства, в зависимости от срока длительности заболевания, и от показаний. Поскольку в настоящее время антибиотики на территории Российской Федерации продаются исключительно по рецепту, то нет смысла описывать их, поскольку в свободной продаже они отсутствуют.

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.