11 лучших мониторов для фотографов

Обновлено: 21.09.2019 16:11:18

Эксперт: Давид Либерман

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

В нынешнем разнообразии рынка компьютерных мониторов можно «потеряться», но если заходит речь о выборе монитора под конкретные задачи, выбор значительно сужается. Всё это также касается и профессии фотографа. Ведь в нынешний цифровой век фотографу мало освоить именно искусство постановки кадра, композицию, саму съёмку и прочее. Ему ещё нужно проделывать вполне серьёзную работу над обработкой снимков: цветокоррекция, удаление нежелательных артефактов, ретуширование, коллаж и т. д. Вот для того, чтобы эту работу проделать качественно, нужен монитор со специфическими характеристиками. И мы представляем вам специальный рейтинг лучших мониторов для фотографов по результатам изучения рынка специалистами Expertology.

Как выбрать монитор для фотографа

Для начала мы обрисуем основные принципы выбора монитора для работы с фото, чтобы вы не только чётко понимали, почему ту или иную модель наши эксперты включили в обзор, но и, возможно, руководствовались этими принципами и в дальнейшем, если вдруг решите обновить парк оборудования.

Тип матрицы

Один из важнейших параметров, и относительно мониторов для фотографов здесь практически не может быть компромиссов.

Есть три основных «рыночных» типа ЖК-матриц: TN, *VA и IPS.

Первая – сразу нет, так как она характеризуется самой плохой цветопередачей и ужасными углами обзора. Малейший наклон или поворот монитора – начинаются искажения цвета, быстро становящиеся просто инверсивными, как в негативе. Основной плюс этой матрицы – быстрый отклик – хорошо для игр, но это не наш случай. *VA (MVA, PVA – это то же самое) – уже лучше и, в принципе, годятся для не слишком требовательной обработки фото. Цветопередача здесь всё же небезупречная, хотя контрастность на высоте. IPS – то, что нам нужно. Технологические синонимы - SFT, PLS, IGZO и AHVA – всё это варианты одной и той же технологии с разными не слишком принципиальными изменениями и усовершенствованиями. Это лучшая технология в плане цветопередачи из доступных на серийном рынке. По части контраста она чуть проигрывает двум предыдущим, но по совокупности факторов доступной альтернативы IPS нет. Да, ещё есть OLED, которая впервые появилась в смартфонах, и теперь постепенно просачивается в рынок мониторов. Однако для фотографов этот вариант пока ещё сыроват, и на нём мы останавливаться в рейтинге не будем.

Цветовой охват

Существуют несколько общепринятых стандартов представления цветового диапазона – sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB и другие.

Для качественной работы с графикой необходимо, чтобы монитор был способен отобразить не менее 95% цветового пространства sRGB. Этого вполне достаточно для работы с ординарной портретной фотографией и другой, не слишком требовательной графикой. Меньший показатель даст блёклое изображение со слабой насыщенностью. Цветовое пространство Adobe RGB гораздо шире, и мониторы с таким охватом уже необходимы тем, чьи задачи серьёзнее. Это может быть работа с современной высококачественной полиграфией, различный постпродакшн в серьёзном кинематографе и т. д.

Но надо понимать, что для «рядового» фотографа такой охват наверняка будет избыточным. Даже может возникать обратный эффект, когда то, что на таком супер-мониторе выглядит ярко и красочно, на обычном пользовательском становится «бледным». Это, конечно, не приговор, и монитор можно соответствующим образом откалибровать, но нужно чётко понимать, под какие задачи покупается устройство.

Глубина цвета

Ещё один важный параметр, означающий градацию диапазона отображаемых цветов. Так, интересующие нас IPS-матрицы чаще всего обеспечивают 8-битную глубину на каждую цветовую компоненту. Таким образом, монитор способен отобразить 16 миллионов оттенков. Более «продвинутые» и, соответственно, дорогие модели владеют 10-битной глубиной (чаще всего физически всё-таки 8 бит, но идет дальнейшая эмуляция по технологии FRC), а это уже более миллиарда оттенков.

И здесь сразу стоит указать на важный момент – все преимущества 10-битной глубины будут видны только если монитор подключен через DisplayPort. Другие «ходовые» интерфейсы – DVI и HDMI чисто физически не могут обеспечить более 8 бит на компоненту.

Тип подсветки

Пиксели в жидкокристаллической матрице сами по себе не светятся. Чтобы было видно изображение, их нужно чем-то подсвечивать сзади. В современных мониторах чаще всего используется светодиодная подсветка (LED). Вполне ожидаемо, такая технология имеет разные способы реализации.

Самый распространённый подвид этой технологии - W-LED. «W» здесь означает White, то есть белый, но тут есть некоторое лукавство. На самом деле светодиоды подсветки издают синий свет, а белым его делает жёлтый фосфор, через который он проходит. Такая реализация приближает охват цветового пространства к 100% sRGB – хорошо, обеспечивает доступную цену мониторов – хорошо, даёт выраженный голубоватый оттенок – плохо. И плохо это не только для естественности цветопередачи, но и для здоровья – синий спектр ощутимо утомляет глаза. Производители выходят из положения принудительным подавлением части синего спектра. Альтернатива этому варианту – подсветка типа RGB-LED. Здесь используются все три цвета светодиодов для формирования чистого белого. Помимо решения проблемы синего оттенка, она ещё и значительно расширяет покрытие цветового пространства, приближаясь к Adobe RGB. Но ввиду того, что светодиоды разных цветов имеют разный срок деградации, такие мониторы имеют непродолжительный срок службы до того, как цвета начнут терять естественность. Наконец, GB-LED – это оптимальный для фотографов вариант. Здесь присутствуют в подсветке зелёные и синие светодиоды, но свет от них проходит через красный люминофор. Таким образом, сохраняется широчайший цветовой охват RGB-LED, но решается проблема долговечности и энергоэффективности. Не обязательно выискивать именно такие модели, но если вы точно знаете, что вам предстоит работать с пространством Adobe RGB, лучше подыскивать в рейтинге или самостоятельно именно такую матрицу.

Мерцание и однородность подсветки

Еще немного о подсветке, так как эти параметры тоже имеют значение. С приходом эры жидкокристаллических мониторов появилось заблуждение, что теперь мы забудем об изнурительном мерцании ЭЛТ-мониторов. Как ни странно, ЖК-экраны тоже могут мерцать.

Дело в том, что яркость экрана в большей части ЖК-мониторов регулируется импульсами включения/выключения светодиодов подсветки (ШИМ). Этот эффект незаметен на максимальной яркости, но всё равно влияет на утомляемость глаз. А с убавлением яркости этот эффект может становиться даже видимым.

Если предполагается проводить за монитором много времени, лучше присматривать модель с реализованной технологией Flicker-Free. Относительно недавно производители начали делать такие мониторы для фотографов по принципу совмещения ШИМ и изменения напряжения или вовсе только напряжением. Это сводит мерцание к ничтожным величинам или убирает его совсем.

Что до однородности подсветки – это больная тема для многих моделей и даже целых серий. Мало того, эта однородность может различаться у мониторов даже одной марки и одной партии. На то есть причины, в которые мы не будем углубляться, скажем только что на отзывы в интернете здесь ориентироваться можно только в общем плане, но при покупке всё равно в обязательном порядке лично включить монитор и прогнать тесты, убедившись, что однородность подсветки вас устраивает.

Поверхность экрана

И последнее – тип поверхности. Различают глянцевую поверхность, матовую и полуматовую. Пройдёмся по этим типам.

Глянцевая дает большую яркость, насыщенность и отличный чёрный цвет, как и контрасты в целом. Но они страшно бликуют и на тёмном фоне оператор точно будет видеть в деталях своё отражение. От бликов может спасти бленда, но от отражения не поможет ничего. Но цвета зато сочные, спору нет. Матовая поверхность – практически полное решение проблемы бликов и отражения, но зато она даёт не такую выразительную контрастность и приглушает цвета. Есть ещё у матовой поверхности такое явление как «кристаллический эффект», но он заметен далеко не каждому. Для не слишком запредельных требований по точности цветопередачи этот вариант подойдёт. Полуматовая – компромисс между первым и вторым вариантами как по характеру поверхности, так и по цене. Просто ровно нечто среднее и без «кристаллического эффекта».

Рейтинг лучших мониторов для фотографов

Лучшие мониторы для фотографов базового уровня

Основано на данных https://rankquality.com/monitors/

В первой номинации рейтинга мы рассмотрим четыре монитора с минимально достаточными характеристиками для полноценной работы фотографа. Их позиционирование как «базового уровня» весьма условно, так как любой из них в разы лучше и дороже любого обычного офисного или домашнего монитора.

IIYAMA PROLITE XUB2792QSU-1 27"

Рейтинг: 4.9

Первым номером представляем вам самый скромный вариант из тех, которые могут считаться полноценными мониторами для фотографа. Здесь всё по минимуму, включая цену (относительно, конечно), но достаточно для широкого перечня работ в индустрии фотографии и дизайна. Производитель – японская компания IIYAMA, известная своими телевизорами и мониторами hi-end класса.

Диагональ этой модели - 27", общие размеры – 611x397x230мм, вес - 6.10 кг. Потребляет до 33Вт электроэнергии. Блок питания встроен в корпус. Также встроена пара элементарных стереоколонок по 2Вт каждая. В конструкции стойки предусмотрена возможность регулировки положения экрана по высоте и разворота на 90 градусов.

Тип матрицы здесь – стандартная IPS с LED-подсветкой с подавлением избыточного синего и технологией устранения мерцания Flicker-Free. Даже реализована технология переменной частоты обновления экрана FreeSync для синхронизации с видеокартой. Максимальная частота – 75 Герц. Время отклика матрицы – 5 мс.

Разрешение экрана у этой модели - 2560x1440 с шагом точки в 0.233мм. Яркость - 350кд/м2, контрастность - 1000:1. Динамическая контрастность в данной модели – 5 млн. к 1. Здесь мы указываем динамическую контрастность лишь для примера, а в дальнейших описаниях мы этот показатель с его умопомрачительными величинами опустим, так как его информативность в теме мониторов для фотографов стремится к нулю.

Охват цветового пространства sRGB у этой модели составляет почти 100% - это «почти» не влияет принципиально на пригодность монитора к качественной работе фотографа. Глубина цвета формируется по распространённому принципу «8 бит плюс 2 бита FRC-методом) – получаем чуть более миллиарда оттенков.

Набор интерфейсов включает DisplayPort, HDMI, DVI-D (HDCP), аудио для наушников, два порта USB Type A, один USB Type B, USB-хаб на 2 порта версии 3.0.

В целом это очень неплохой «бюджетник» для фотографов средней руки. Правда, он не лишён некоторых неизбежных следствий этой самой бюджетности - «артефакты» в виде засветов, глоу- и кристаллического эффектов, редко могут попадаться экземпляры с битыми пикселями. В целом, по отзывам самих фотографов, для рядовых задач «артефакты» не являются критичной проблемой.

Достоинства регулировка высоты;

разворот в портретное положение;

полуматовый экран плюс дополнительное антибликовое покрытие;

относительно доступная цена. Недостатки описанные издержки бюджетного класса.

VIEWSONIC VX3211-2K-MHD 31.5"

Рейтинг: 4.8

Вторым номером в этой номинации рейтинга представляем широкоформатный (16:9) монитор торговой марки VIEWSONIC, который по совокупности характеристик и цене подойдёт для фотографа и дизайнера с профессиональными, но не слишком специфическими задачами.

Это монитор уже впечатляет диагональю - 31.5 дюйма, габаритами 730x496x230мм и весом 7.03 кг. Потребляет до 50Вт электроэнергии (Energy Star 7.0). Блок питания находится в корпусе. Также в корпусе расположена пара стереоколонок мощностью по 2.5Вт каждая.

Разрешение, как для такой большой диагонали, не слишком впечатляющее – до 2560x1440, но это приемлемо для монитора с такими характеристиками и доступной ценой. Матрица – IPS- SuperClear с WLED-подсветкой. Избыточная часть синего спектра подавляется встроенными средствами до приемлемого уровня. Мерцание подсветки нивелируется технологией Flicker-Free. Частота смены кадра составляет до 75Гц. Строчная - 24-83кГц.

Углы обзора в данном случае типичны для любой IPS-матрицы – 178 градусов в обоих измерениях. Этот параметр будет точно такой же у всех остальных мониторах для фотографов в обзоре, поэтому повторяться не будем. Заявленное время отклика матрицы – 3мс, что даже слишком подозрительно хорошо, но не принципиально. Максимальная яркость – 250 кд. на кв. метр, контрастность (физическая) - 1200:1. Плотность расстановки точек кажется малой - 93PPI, но здесь стоит не забывать о соотношении максимального разрешения и огромной диагонали. Шаг точки во всех направлениях - 0.2727мм.

Один из важнейших параметров – охват цветового пространства здесь соответствует 100% sRGB. Глубина цвета строится по псевдо-10-битной технологии, то есть отображается более миллиарда оттенков с использованием реальных 8 бит, плюс технология моделирования FRC.

Набор интерфейсов минималистичный, но в контексте данной модели вполне достаточный: видеовходы D-Sub (макс.разрешение Full HD), DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4; аудиовход и выход, стандартные 3.5 мм.

Характер поверхности экрана, по оценкам наших экспертов, представляет даже нечто среднее между матовой и полуматовой. При этом кристаллический эффект заметен очень немногим, а антибликовая защита определённо на высоте.

В комплект поставки входят монитор, силовой кабель, кабель DisplayPort, аудиокабель, держатель наушников (металл), руководство.

Достоинства большая диагональ;

миллиард оттенков (псевдо 10 бит глубины);

повышенная контрастность;

безбликовая поверхность;

крепкие, качественные материалы и сборка;

безукоризненное сцепление стойки с рабочей поверхностью и устойчивость;

относительно доступная цена. Недостатки нестабильная работа при максимальной частоте смене кадра в 75Гц.

AOC U2777PQU 27"

Рейтинг: 4.7

Рейтинг лучших мониторов для фотографов 2019 года по версии Expertology продолжает модель торговой марки AOC. Тайваньский производитель AOC International имеет глубокую и славную историю, и сейчас входит в известный технологический холдинг TPV Technology.

Представленный монитор имеет меньшую диагональ, чем предыдущий – 27 дюймов, но зато обладает заметно более высокими характеристиками. И меньшая диагональ здесь ни в коем случае не недостаток, поскольку такие размеры – это всё ещё очень много, а гигантские размеры монитора для фотографа могут быть даже избыточными и не нести никакой практической пользы.

Габариты устройства - 615x531x194мм, весит монитор при меньших размерах почти столько же, сколько и предыдущий - 7.30 кг. Монитор потребляет до 45Вт энергии (Energy Star 6), блок питания встроен. Также встроена пара стереоколонок по 3Вт каждая. В конструкции крепления к стойке предусмотрена возможность поворота экрана на 90 градусов. Позицию по высоте экрана на стойке можно регулировать.

Тип матрицы в данном случае IPS, как и у вышеописанной модели, и подсветка такого же типа – WLED. Но вот разрешение уже определённо радует – 4К, а именно 3840x2160 с пропорцией 16 к 9. Безмерцательная технология подсветки имеется. Частота смены кадра максимальная – 60Гц. Расстановка пикселей с шагом 0.1554мм. Отклик матрицы – 4мс.

Что касается непосредственно воспроизводимой «картинки», здесь ситуация следующая. Цветовой охват у этой модели такой же, как и у вышеописанного монитора для фотографов от VIEWSONIC – полностью охватывает на 100% пространство sRGB. Глубина строится по тому же принципу - 8-бит на компоненту с моделирование дополнительных двух бит по технологии FRC. Это даёт отображение миллиарда с лишним оттенков.

Яркость изображения – до 350 кд/м2, статичная контрастность - 1000:1. Как видим, контрастность на 20% меньше, чем у вышеописанного монитора, но это не недостаток. Именно такая контрастность является нормой для IPS-матриц, а высокий показатель у VIEWSONIC объективно не бесспорен и больше похож на маркетинговый ход.

Набор интерфейсов: DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub), DisplayPort, HDMI 2.0, аудио, 4 порта USB Type A, один USB Type B, USB-концентратор на 4 порта версии 3.0.

Достоинства 4К разрешение;

100% sRGB;

миллиард оттенков;

безбликовая поверхность;

много интерфейсов, включая USB-хаб;

разворот на 90 градусов;

регулировка по высоте. Недостатки бывают случаи внезапного возникновения чёрной вертикальной полосы в пределах гарантийного срока.

Лучшие мониторы для фотографов среднего уровня

Вторая номинация в рейтинге лучших мониторов для фотографов 2019 года от Expertology включает большую подборку интересных моделей, которые по ряду характеристик могут пересекаться с бюджетными, но по другим – значительно их превосходят. И даже при прочих равных эти мониторы всё равно качественнее, надёжнее, стабильнее, и в большей мере соответствуют заявленным характеристикам.

ASUS MG279Q 27"

Рейтинг: 4.9

И начнём мы с монитора, который на первый взгляд не впечатляет характеристиками на фоне бюджетной тройки, но при этом ощутимо дороже. Всё это неспроста, ведь это всё-таки ASUS, и это уже техника с признаками профессионального класса.

Диагональ экрана этой модели – 27 дюймов, габариты и вес - 625x559x238мм и 7.30кг соответственно. Потребляет до 39Вт, блок питания встроенный. На стойке экран можно развернуть в портретное положение простым движением, также положение экрана можно регулировать по высоте. В корпусе имеется пара простых стереодинамиков по 2Вт мощности каждый.

Разрешение экрана этой модели составляет 2560x1440 точек. Матрица – IPS с LED-подсветкой без мерцания. Шаг точки - 0.233 мм. Яркость - 350кд/м2. Контрастность - 1000:1.

Охват цветового пространства здесь соответствует 100% sRGB. Глубина отображения оттенков – 16 миллионов. Этот показатель может выглядеть слабо на фоне предыдущих моделей, но здесь нужно понимать, что в этой модели производитель поступает предельно честно – используются чистые 8 бит без псевдо-10-битных «манипуляций».

Особенность этой модели в том, что, помимо работы фотографа, монитор можно в свободное время с полным комфортом использовать как игровой. Этому способствует хорошее время отклика матрицы – 4мс, исключительно высокая частота смены кадра – до 144Гц и встроенная функция синхронизация частоты с режимом работы видеокарты – FreeSync.

Для подключения монитора служат порты Mini DisplayPort, DisplayPort и два гнезда HDMI. Есть выход на наушники. Кроме перечисленного, имеются ещё два порта USB Type A, один USB Type B и USB-хаб на 2 порта стандарта 3.0.

Достоинства высокое качество изображения;

честная цветопередача;

144Гц частота кадра;

антибликовое покрытие;

регулировка по высоте и разворот в портретное положение;

общая эргономика;

можно использовать как игровой. Недостатки редко попадаются экземпляры со странным желтовато-золотистым глоу-эффектом.

NEC MULTISYNC EA275WMI 27"

Рейтинг: 4.9

Далее в этой номинации рейтинга следует особенная модель монитора производства компании NEC. И особенность этого монитора в том, что он позиционируется производителем, как оптимально адаптированный под использование в многомониторных системах. Это неплохой вариант для тех фотографов и дизайнеров, которые работают в весьма сложном постпродакшне.

Размеры устройства - 639x418x230мм, вес - 8.70кг. Предполагает настольное размещение на стойке с возможностью регулировки высоты, угла наклона и ориентации (разворот на 90 градусов). Также предусмотрена возможность настенного крепления в качестве панели. Такая возможность есть и у всех предыдущих мониторов для фотографов, но здесь это особенно важно в рамках использования в многомониторных системах. Потребляет до 57Вт электроэнергии (Energy Star 6.0). Блок питания встроенный. Имеется также пара встроенных стереоколонок, но они чисто символические – по 1Вт каждая.

В диагонали 27" мы имеем высококачественную матрицу AH-IPS с WLED подсветкой. Разрешение - 2560x1440, максимальная кадровая частота обновления - 75Гц. Шаг точки - 0.233 мм. Время отклика матрицы - 6мс.

Яркость «картинки» достигает повышенных значений в 350 кд/м2. Контрастность стандартная для IPS - 1000:1. Как и в предыдущей модели, здесь для глубины цвета используются «честные» 8 бит, которые дают 16.7 миллиона оттенков. Охват цветового пространства здесь впечатляющий: 100% sRGB и 97% AdobeRGB.

Для подключения используются входы DisplayPort, HDMI, DVI-I. Есть выход на наушники, и, что крайне важно в данном конкретном примере – есть видеовыход DisplayPort. Другие интерфейсы: два порта USB Type A, один USB Type B, USB-хаб на 2 порта стандарта 3.0.

Полезные дополнительные функции, реализованные в этой модели – датчик присутствия и датчик освещённости.

Производственная гарантия на эту модель составляет 36 месяцев.

Достоинства особенно качественная матрица;

охват 97% AdobeRGB;

пригоден для использования в составе многомониторных систем;

видеовыход DisplayPort;

дополнительные датчики;

разъем под замок Кенсингтона;

регулирование угла, высоты и ориентации на стойке;

скрытое расположение кабелей;

3 года гарантии. Недостатки мелкие замечания пользователей касательно небрежной заводской калибровки.

DELL P2415Q 23.8"

Рейтинг: 4.8

Третьим номером в этой номинации рейтинга следует ещё один монитор с особенными характеристиками, но здесь их будет значительно больше, чем в предыдущем примере. Производитель монитора – американская корпорация DELL - в особых представлениях не нуждается.

Это монитор со значительно меньшей диагональю, чем любой из предыдущих - 23.8". Но это «не баг, а фича», так как в сочетании с разрешением в 4К 3840x2160 это даёт такую плотность пикселей, которая удовлетворит самого привередливого фотографа или дизайнера с самым острым зрением.

Здесь используется такая же высококачественная матрица типа AH-IPS, как и у предыдущей модели с WLED-подсветкой без мерцания и системой компенсации неравномерности. Частота смены кадра – до 76Гц. Шаг точки - 0.13725мм. Время отклика матрицы – 6мс. Яркость и контрастность «стандартные» - 300кд/м2 и 1000:1 соответственно.

Что касается охвата цветового пространства, здесь всё очень неплохо, и даже очень хорошо, учитывая то, что в DELL умудрились добиться оптимального сочетания качества матрицы, высокого разрешения и охвата цветового диапазона, оставив при этом монитор в более-менее доступных ценовых рамках, как для модели с явно профессиональными признаками. Конкретно в цифрах это выражается следующим образом. Охват sRGB – до 98%, AdobeRGB – до 73% - это данные профессиональных исследований. В плане глубины цвета здесь используется широко распространённая схема псевдо-10-бит с результатом в 1 млрд. с лишним оттенков.

Физические параметры этой модели следующие. Размеры - 567x370x205мм, вес - 5.68кг. Энергопотребление – до 50Вт или до 90Вт в особых режимах. Блок питания в корпусе. Стойка предусматривает регулировку положения по высоте и поворот на 90 градусов.

Из интерфейсов здесь имеются входы Mini DisplayPort, DisplayPort, HDMI 1.4; выходы на аудио и DisplayPort; 4 порта USB Type A, один USB Type B, USB-хаб на 4 порта версии 3.0.

Специалисты отмечают также, что это один из немногих мониторов, в котором предусмотрена возможность ручной регулировки разгона матрицы через обычное меню. Это узкоспециализированная тема, но, по данным наших экспертов, такого шага от инженеров Dell уже давно ждали.

В завершение стоит сказать, что для раскрытия всех возможностей монитора ему нужна тщательная калибровка.

Достоинства разрешение 4К;

компенсация неравномерности подсветки;

широкий охват цветового пространства;

ручной разгон матрицы через OSD Menu;

выход DisplayPort;

общие высокие характеристики в целом при приемлемой цене. Недостатки требует тщательной профессиональной калибровки для раскрытия всех возможностей.

LG 27UK850 27"

Рейтинг: 4.8

Далее мы в рейтинге лучших мониторов для фотографов по версии Expertology двигаемся по мере повышения примечательности характеристик отобранных нашими экспертами моделей. LG 27UK850 – весьма яркий пример монитора с расширенными возможностями.

Начнём традиционно с «физики» устройства. Габариты этой модели – 613x560x234мм, вес - 6.10кг. Стойка имеет все механические приспособления для регулировки экрана по высоте и разворота в портретное положение. Монитор потребляет до 50Вт (Energy Star 7.0), и это первая в нашем обзоре модель с внешним блоком питания. Есть пара встроенных колонок, неожиданно мощных – по 5Вт каждая.

Диагональ экрана этой модели - 27", и здесь мы видим не только высокое разрешение 4К 3840x2160, как в предыдущем варианте, но ещё и поддержку расширенного динамического диапазона HDR10. Для супер-выразительных фото без оглядки на реалистичность, без такой функции не обойтись, и это настоящий подарок для фотографов и фотохудожников.

Матрица здесь такая же, как у двух моделей выше – качественная безмерцательная AH-IPS с LED-подсветкой и откликом в 5 мс. Шаг точки - 0.155мм. Даже есть функция FreeSync, подразумевающая синхронизацию частоты смены кадра с видеокартой. Однако рабочий диапазон частот в 48-60Гц наталкивает на мысль, что включение этой функции – не более чем маркетинговый ход, так как практический смысл сомнителен.

Возможности относительно яркости изображения у этой модели, ожидаемо, тоже повышены – до 450кд/м2. Контрастность стандартная для такого типа матриц - 1000:1. Что касается охвата цветового пространства, здесь есть данные производителя – 100% sRGB и данные независимых исследований. По результатам последних (заводская калибровка, аппаратная и ручная) было действительно подтверждено, что «цветовой объём» варьируется около 100% sRGB и даже около чуть выше, чем 70% AdobeRGB. То есть, в этом плане монитор настолько же хорош, как и предыдущий. Глубина цвета – псевдо-10бит – более миллиарда оттенков.

Для подключения монитора служат интерфейсы HDMI 2.0 – 2 шт, USB (видео) и DisplayPort 1.2. Периферию можно подключить через USB Type A – 2 шт, один USB Type-C или через USB-концентратор на два порта 3.0.

Достоинства качественная матрица;

разрешение 4К;

широкий охват цветового пространства;

миллиард оттенков глубины;

поддержка HDR10 (псевдо);

стильный дизайн;

регулировка высоты и разворот;

неожиданно неплохая акустика. Недостатки некоторые претензии специалистов к супертонким моментам калибровки.

BenQ SW2700PT

Рейтинг: 4.7

Продолжает рейтинг профессиональный монитор для фотографов тайваньской торговой марки BenQ, который на момент выхода был явно дороговатым даже для тех, кому его характеристики были остро нужны. Но вот, спустя несколько лет мы имеем возможность приобрести этот инструмент фотографа и дизайнера по сносной цене. Кроме того, он прошёл проверку временем, что тоже немаловажно.

Итак, это рамочный широкоформатный монитор с диагональю рабочей области 27". Габариты его составляют 653x445x323мм, вес - 8.30кг. Регулируется на стойке по высоте и поворачивается на 90 градусов. Потребляет до 37Вт (Energy Star 6.0), блок питания встроенный.

Разрешение при таких размерах - 2560x1440, шаг точки - 0.2331мм. Здесь используется уникальная в своём роде AHVA-матрица (одна из разновидностей IPS), предназначенная специально для комплектации профессиональных мониторов. Тип подсветки здесь «продвинутый» - GB-LED без использования ШИ-модуляции, то есть, решена проблема мерцания и избыточного синего. Максимальная заявленная яркость - 350кд/м. кв, контрастность - 1000:1. Время отклика матрицы – 5мс.

Что касается глубины цвета, здесь матрица способна на миллиард оттенков, и даже есть основания полагать, что работают «честные» 10 бит. Однако, такой подробной информации производитель не даёт, и это не столь важно в общем контексте. Охват цветового пространства предельно широк: 100% sRGB и 99% AdobeRGB.

Для подключения монитора служат DisplayPort, HDMI 1.4, DVI-D (HDCP). Есть также выход на наушники, два порта USB Type A, один USB Type B. USB-хаб на 2 порта USB 3.0. Приятным бонусом является кардридер.

Достоинства качественная профессиональная матрица;

GB-LED-подсветка;

охват 99% AdobeRGB;

миллиард оттенков (вероятно, «настоящие» 10 бит глубины);

регулировка по высоте и поворот;

защитный козырёк (бленда) в комплекте; Недостатки попадаются экземпляры с неравномерной подсветкой, но дефекты несущественны.

ASUS PA328Q 32"

Рейтинг: 4.7

Завершает номинацию рейтинга профессиональных мониторов для фотографов среднего уровня по версии Expertology самое дорогое в этой части решение от ASUS.

Это профессиональный широкоформатный монитор с большой диагональю в 32" и весьма примечательными характеристиками. Размеры его составляют 735x615x240мм, вес - 11.68кг. Как и во всех остальных, стойка монитора позволяет регулировать положение экрана по высоте и поворачивать его в портретное положение. Потребляет устройство целых 138Вт, и на то есть веские причины, о которых ниже. Блок питания встроенный. Вмонтированы также стереоколонки по 3Вт каждая.

Одна из важных причин такого энергопотребления – это высококачественная профессиональная AHVA-матрица с разрешением 4К 3840x2160. Шаг точки - 0.1845 мм (итоговая плотность - 138ppi). Подсветка – WLED без мерцания. Частота смены кадра - 76Гц. Время отклика матрицы - 6мс. Заявленная яркость - 350кд/м2. Контрастность – 1000:1.

Здесь используется псевдо-10-битная глубина на цветовую компоненту, что в итоге даёт уже знакомые нам миллиард оттенков. Производитель также заявляет о 100% охвата пространства sRGB, а также поддержку пространства Rec.709 и точную заводскую калибровку. Есть даже официальная гарантия от «горящих» пикселей.

В этой модели присутствует полный набор фирменных технологий ASUS, которые компания внедряет в свои мониторы: системы обработки изображений VividPixel, Smart Contrast, Splendid, GamePlus, а также ручной разгон матрицы по технологии TraceFree.

Могут возникнуть некоторые сомнения насчёт использования в этой модели W-LED подсветки, но создателям удалось всё сделать безупречно и компенсировать недостатки технологии, предоставив пользователю даже вторичную выгоду – уменьшенную толщину корпуса и косвенно – уменьшение итоговой стоимости. Также многочисленные тесты показали полное отсутствие паразитных шумов.

Для подключения монитора служат три интерфейса HDMI 2.0, Mini DisplayPort, DisplayPort. Есть выход на наушники. Также имеется большой комплект USB портов: четыре USB Type A, один USB Type B, хаб на 4 порта версии 3.0.

Встроена поддержка технологии мобильного стандарта передачи изображения MHL и дополнительные функции: Skin-Tone Selection, PbP, PiP.

Достоинства самая большая диагональ в номинации;

высокое разрешение 4К;

качественная профессиональная матрица;

набор дополнительных функций и технологий усовершенствования;

общий высокий профессиональный уровень. Недостатки часть пользователей считают цену завышенной.

Лучшие мониторы для фотографов профессионального уровня

Третья и завершающая номинация в рейтинге лучших мониторов для фотографов 2019 года по версии Expertology представляет выдающиеся достижения инженерной мысли. Это два самых дорогих и самых совершенных монитора в нашем обзоре. Эксперты подобрали именно эти решения ещё и из соображений соотношения цены и возможностей. Так как на рынке есть и более дорогие варианты, но переплата за них себя определённо не оправдывает в рамках тех задач, которые могут стоять перед фотографом даже самого высокого профессионального уровня.

DELL UP2718Q 27"

Рейтинг: 5.0

Первым рассмотрим яркое решение компании DELL – 27-дюймовый широкоформатный профессиональный монитор для фотографов, художников, дизайнеров и видеомонтажёров с характеристиками, которые оставляют далеко позади любую из вышеописанных моделей.

При такой диагонали габариты монитора составляют 626x403x200мм. Весь функционал стойки – регулировка и поворот – имеется. Потребляет монитор до 90Вт энергии (до 120Вт в исключительных режимах), блок питания встроенный.

Разрешение экрана – 4К 3840x2160. Шаг точки - 0.1554мм. Здесь используется супер-качественная профессиональная матрица AH-IPS с прогрессивной технологией подсветки FALD. Отклик матрицы – 6мс. И она уж точно 10-битная, так что глубина цвета даёт в общей сложности более миллиарда оттенков без всяких эмуляций и моделирований.

На момент выхода в 2017 году эта модель стала первой в мире (!), в которой была реализована полноценная, настоящая поддержка расширенного динамического диапазона HDR10, безо всяких оговорок и приставок «псевдо». Разработчикам удалось реализовать такое выдающееся достижения благодаря внедрению 384-зонной подсветки.

Исходя из вышесказанного будут понятны в полной мере дальнейшие характеристики. Даже штатная максимальная яркость у этого монитора сама по себе высокая - 400 кд/м2. В режиме HDR она вырастает до 1000 кд/м2. Контрастность - 1000:1.

По части охвата цветового пространства показатели здесь говорят сами за себя. Нативный цветовой охват – 100% стандартов sRGB, AdobeRGB, REC.709 и даже на 97.7% новомодного DCI-P3.

Для подключения монитора служат два порта HDMI 2.0a, Mini DisplayPort и DisplayPort 1.4. Есть выход на наушники и набор USB-интерфейсов: четыре USB Type A, один USB Type B, хаб на 4 порта USB 3.0.

Достоинства разрешение 4К;

исключительно качественная 10-битная матрица;

широкий охват всех популярных стандартов цветовых пространств;

мощная и высокотехнологичная подсветка;

настоящий (не псевдо) HDR;

общее высокое качество компонентов и технологической реализации. Недостатки не работает компенсация неравномерности подсветки в режимах эмуляции цветовых пространств.

ASUS PROART PA32UC-K 32"

Рейтинг: 4.9

И завершает весь наш рейтинг настоящий шедевр от ASUS, который вышел недавно – лишь в прошлом году, и сразу же поставил целую череду рекордов. За это время его успели испытать все, кто только мог, и его уже можно смело рекомендовать тем фотографам, которым по какой-то причине необходимы столь запредельные характеристики.

Прежде чем перечислять сухие цифры характеристик, стоит сделать общее описание в комплексе. Эта модель представляет собой монитор профессионального класса, в дисплее которого используется инновационная технология квантовых точек. Это гарантирует охват цветовых пространств: 100% sRGB, 99.5% Adobe RGB, 85% Rec. 2020, и 95% DCI-P3. Яркость (на максимуме) достигает запредельного и невиданного по сей день значения в 1000кд/м². Чтобы было максимально понятно, при такой яркости субъективно возникает желание надеть солнцезащитные очки. Это на сегодняшний день одно из лучших решений в мире мониторов для специалистов, занимающихся профессиональной работой в сфере обработки изображений и видео.

Теперь уже пройдёмся по остальным характеристикам. Диагональ 32 дюйма напрямую определяет габариты монитора - 727x470x229мм и в значительной мере его вес – 11.40 кг. Вся эргономика в плане регулировки положения экрана здесь реализована на высшем уровне.

Разрешение матрицы здесь – 4К 3840x2160, шаг точки - 0.1845 мм. Время отклика – 5мс. Частота смены кадра – до 65Гц. Отображается более миллиарда оттенков. Также в этой модели, как и в предыдущей реализована настоящая, «правдивая» технология расширенного динамического диапазона HDR10.

Для подключения монитора можно использовать четыре штатных порта HDMI 2.0b, USB (видео), DisplayPort 1.2. Есть выход на наушники. Периферию можно подключить через USB Type A (2 шт), USB Type B, USB Type-C, хаб на 2 порта USB 3.0. Также имеется порт Thunderbolt3 со скоростью передача до 40Гбит/с, поддерживающий USB 3.1 Gen 2 и DisplayPort 1.2. К монитору можно подключить до двух дополнительных 4К-мониторов.

Достоинства исключительное качество изображения;

инновационная технология квантовых точек;

невиданная до появления этой модели яркость (среди устройств того же уровня);

настоящая реализация HDR10;

большая диагональ;

разрешение 4К;

широчайший охват цветовых пространств;

целый перечень инноваций и усовершенствований. Недостатки меркнут на фоне преимуществ.

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.